Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmanın herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Öner; “En son yapılmış İngiltere'deki çalışmada 1 yıl içerisinde 27.000 tane İngiltere'de tüp bebekle doğum gerçekleşmiş. Normal kendiliğinden gebe kalanların doğumlarıyla herhangi bir fark gösterilmemiş. Bizim de kendi tecrübemizde yaklaşık 10.000'e yakın tüp bebek yaptık ve binlerce doğum gerçekleştirdik. Gerçekten tüp bebeğin ekstra herhangi bir bebekte olumsuz etkisini görmedik. Sadece çok sık sorulan bir soru da şudur: ‘Hani tüp bebekle gebe kaldım, normal doğum yapabilir miyim?’. Evet, eğer şartlar uygunsa tüp bebekle gebe kalmak normal doğuma engel değil. Hangi şartlar bunlar? Tabii bebeğin strese girmemesi gerekiyor ya da yüksek doz kan sulandırıcı kullanılmaması gerekiyor ki bunlar da biz planlı doğum yapmak durumundayız. Planlı doğum olarak da bazen sezaryene başvurabiliyoruz ama tüp bebek eşittir sezaryen değil. Normal doğum da gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.