Tüp fiyatları 9 ayda yüzde 24 arttı
Yılbaşında 867 lira olan mutfak tüpü 9 ay içerisinde yüzde 24,56 artarak bin 80 liraya yükseldi.
Bir Haber Ajansı’nın Ocak-Ekim dönemi tüp fiyatlarına ilişkin derlemiş olduğu verilere göre; mutfak tüpü son 9 ayda yüzde 24,56 arttı.
3 Ocak tarihinde 867 lira olan mutfak tüpü 3 Ekime gelindiğinde bin 80 liraya yükselerek 9 aylık dilim içerisinde fiyatı yüzde 24,56 artış gösterdi. Aynı dönem 180 lira olan mutfak tüpü ise Ekimde 230 liraya yükselerek 9 ay içerisinde yüzde 27,77 arttı.