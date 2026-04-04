'Tüp kullanımı eskiye göre azaldı'

Tüpe zam geldi. Son fiyat artışı şubat ayında yaşanmıştı. Büyük tüp 1.240 TL iken küçük tüp 275 TL idi. 2 Nisan da gelen zamlar sonrasında fiyatlar artarak büyük tüp fiyatı 1.385 TL olurken küçük tüp fiyatı ise 300 TL oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İşletme sahibi İbrahim Gazezoğlu tüp kullanımında azalma olduğunu belirterek, “Sadece Türkiye'de değil, dünyada da petrol fiyatları arttı. Bununla birlikte nakliyede de çok kaybımız oluyor. Tüp fiyatları şu anda; normal 12’lik bir tüp 1.385 TL, piknik tüpü ise 290 TL oldu. Tüplere talep artık daha çok kırsal kesimden geliyor. Binalarda artık eskisi kadar tüp kullanılmıyor. Vatandaşlar daha çok evde yedek tutmak için piknik tüpü alıyor ya da inşaat sezonunda orada çalışan işçilerimiz tercih ediyor" şeklinde konuştu.