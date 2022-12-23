Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 23.12.2022 16:48
  • Güncelleme: 23.12.2022 17:09
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Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu harabeye dönen evde hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda ilçeye bağlı Epçe Mahallesinde bulunan müstakil bir evde tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle evin bir kısmı yıkılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ev çevresinde güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde Salim Ç. (70) hayatını kaybetti. Olayda yaralanan eşi Fatma Ç. ile oğlu Fatih Ç. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Salim Ç., Epçe mahallesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayda yaralanan Fatma ve Fatih Ç.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

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