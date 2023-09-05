Tüpe 30 lira zam yapıldı
Birçok ailenin temel ihtiyacı olan tüp fiyatları yeniden zamlandı. 12 kiloluk mutfak tüpü 527 liraya, piknik tüpü ise 110 liraya çıktı.
- 05.09.2023 10:48
- Güncelleme: 05.09.2023 10:48
Son olarak 2 Ağustos 2023 tarihinde zam gelen tüp fiyatlarına yeni güncellemeyle yeniden zam geldi. Geçtiğimiz ay 12 kiloluk mutfak tüpü 497 liradan satılırken, piknik tüpü ise 105 liradan satılıyordu.
Yeni zamla büyük tüp fiyatı 30 lira zamlanarak 527 liraya yükseldi. Piknik tüpü fiyatı ise 5 lira zamlanarak 110 liraya yükseldi. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN