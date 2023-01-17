Tur atlayan Kayserispor, ZTK'da son 8 takım arasında n

Müsabakanın ilk yarısında iki takımda gol kaydedemedi. İlk yarıda en önemli atağında Akdeniz ekibinden Sinan Günüş’ün şutunda Kayserispor kalecisi Bilal topun ağlara gitmesini engelledi. İlk yarıda iki takımda gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca müsabaka uzatmaya gitti.

GOL… 105’nci dakikada Antalyaspor atağında topu kapan Onur Bulut, sol kanatta Mane’ye attı. Mane’nin ortasında topa iyi yükselen Cardoso kafa golü ile Kayserispor’u öne geçirdi : 0-1.

Maçın 110’uncu dakikasında Antalyaspor’un iki atağında Onur topu çizgiden çeldi.

GOL… 120’nci dakikada orta alanda atağı başlatan Ethem topu Mensah’a attı. Mensah ceza sahasına girerken topu Ethem’e attı. Genç futbolcu sağ çaprazdan attığı plase ile topu ağlara gönderdi: 0-2.

Bu sonuşla Kayserispor, ZTK'da tur atlayarak son 8 takım arasına girdi.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Akdeniz Üniversitesi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Ö.Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

ANTALYASPOR: Ataberk, Floranus (Dk.88 Bünyamin), Veysel, Gerxhaliu, Güray, Ufuk (Dk.106 Emirhan), Soner (Dk.88 Mustafa), Sinan (Dk.71 Adriano), Nakajima, Larson (Dk.95 Cemali), Mehmedi (Dk.87 Ndao)

KAYSERİSPOR: Bilal, Hosseini, Kolovetsios, Arif, Kemen (Dk.78 Mane), Ackah (Dk.62 Cardoso), Onur, Ramazan (Dk.74 Mensah), Ali Karimi, Emrah (Dk.117 Ethem), İlhan (Dk.74 Gökhan)

GOLLER: Dk.105 Cardoso ve Dk.120 Ethem (Kayserispor)

SARI KART: Ackah, Cardoso. Arif, Çağdaş Atan (Kayserispor)