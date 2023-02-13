Turan Derneği 100 kız öğrenciyi misafir edecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 10 ilde yıkım yaşandı. Barınma ihtiyacının da ön plana çıkmasıyla, Turan Derneği tarafından deprem bölgelerinde olan üniversite öğrencisi 100 kız öğrenciyi evlerde masrafları karşılanarak misafir edileceği açıklandı.

Turan Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Öztürk, yaklaşık 40 evde öğrencilerin misafir edileceğini söyleyerek, “2009 yılında kurulan Turan Derneği 2011 yılında üniversite öğrencilerine yönelik olarak Turan evleri projesini başlatmıştır. Bu evlerde ağırlıklı olarak Türk dünyasından gelen öğrenciler ikamet etmektedir. Türkiye'de birçok ili etkileyen depremden sonra bu evlerde kalan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden olan hocalar ve öğrenciler ilk günden itibaren depremzedelerin her türlü ihtiyacına, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan ekmek üretimine yardım etmede, Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesinin yardım kampanyası başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşu organizasyonlarında görev almışlardır. Bunun dışında Turan Derneği öğrencilerin ikamet ettiği yaklaşık 40 evde depremzede 100 Kız Öğrenci 01.09.2023 tarihine kadar her türlü masraflarını karşılayarak misafir edecektir. Bu öğrencilere ücretsiz internet erişimi yemek ve barınma hizmetleri verilecektir. Turan Evleri Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Turan evlerinde ikamet eden ve depremzedelere evlerini açan öğrenciler de destek oluyor. Turane Mert Ali isimli öğrenci, “Turan Evlerinde 4 senedir ikamet etmekteyim. Turan Derneği Öğrenci Temsilcisiyim. Öncelikle bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Türk Dünyasına da baş sağlığı diliyoruz. Üniversitelerin uzaktan eğitim yapma kararından dolayı kardeşlerimizin eğitim hayatlarının kesintiye uğramamaları için ve özellikle çadır kentlerde kalan ailelerin internet erişimi ile ders çalışma ortamının olmadığı için kardeşlerimizi evlerimizde misafir edeceğiz. Biz 350 milyonluk büyük bir aileyiz” dedi.

Azerbaycan Türkü Aynura Fatullayeva ise, “Turan derneğinde kız öğrenci temsilcisi olarak faaliyet göstermekteyim. İkinci vatanım olan Türkiye’de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerime Allahtan rahmet kalanlara ise sabırlar diliyorum. Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimle evimi ekmeğimi paylaşmak benim için milli ve manevi bir borçtur. Bu nedenle ihtiyacı olan kardeşlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.