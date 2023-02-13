Türbe yanındaki tuvalete yıkım kararı

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’de Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan Selçuklu Emirlerinden 12. yüzyıl döneminde yapılan Emir Kümbeti yanında bulunan abdesthane ve tuvaletlerin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkılmasına karar verildi. Karar, türbe yanındaki wc üzerine “Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararına istinaden taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ‘Emir Kümbeti’ne’ bitişik tuvaletlerin kümbete olumsuz etkisinden dolayı yıkımına karar verilmiştir” pankartı asıldı. Kümbet yanındaki abdesthane ve tuvaletlerin kısa sürede yıkılması bekleniyor.

EMİR KÜMBETİ

Sahabiye Mahallesi’nde bulunan türbe, kare bir kaide üzerine oturan sekizgen gövdeli bir türbedir. Selçuklu Emirlerinden Emir Sultan adına 12. yüzyılda yapılan türbe, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır.