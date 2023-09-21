Turfanda Mandalina 12.5-20 lira arasında sezonu açtı

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar sezon sonu sebze meyveleriyle renklenirken, turşuluk ürünlerde pazarda yerini aldı. Bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 60 lira ile 50 lira arası, Soğan 7 lira ile 10 lira arası, patlıcan 10 lira ile 15 lira arası, kabak 17,5 lira ile 15 arası şişe domates 6,25 lira ile 7 lira arası, muz 35 lira ile 40 lira arası, şeftali 40 lira ile 30 lira arası, bamya 120 lira ile 60 lira arası, kelek 30 lira ile 25 lira arası, acur 20 lira ile 25 lira arası, kornişon turşu 15 lira ile 25 lira arası, mantar 60 lira ile 50 lira arası, mandalina 12,5 lira ile 20 lira arası, havuç 20 lira ile 15 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda patates 12,5 liradan, salatalık 10 liradan, elma 20 liradan, limon 20 liradan, marul 20 liradan, üzüm 35 liradan, yeşil soğan 15 liradan, maydanoz ve dereotu 10 liradan, biber 20 liradan, yeşil fasulye 40 liradan satışa sunuluyor.