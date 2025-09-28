Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunun kırıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının ilk 6 ayında turizmde yaşanan gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aylık sürede turizmde gelir rekoru kırıldığını açıklayarak, “Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.