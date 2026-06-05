Türk Altın İşletmeleri’nden Dünya Çevre Günü’nde Farkındalık Etkinliği

(RHA) – Türk Altın İşletmeleri A.Ş., 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kayseri’nin Himmetdede Altın Madeni sahasında çevre bilincinin artırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2022 yılında yayımlanan genelge doğrultusunda her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kapsayan hafta, Türkiye genelinde “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanırken, Türk Altın İşletmeleri de çevre temalı programlarla farkındalık çalışmalarına katkı sundu. Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde paydaşların katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Programlarda çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir madencilik uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Etkinliklerde ayrıca madencilik sektörünün çevresel sorumlulukları ile ülke ekonomisine sağladığı katkılar ele alınırken, çevreye duyarlı üretim anlayışının önemi vurgulandı.

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. yetkilileri, sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Şirket yetkilileri, Dünya Çevre Günü etkinliklerine gösterilen ilgi ve destekten dolayı tüm paydaşlara teşekkür ederek, çevreye duyarlı ve sorumlu üretim anlayışıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.