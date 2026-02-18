Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever ERÜ'de söyleşi gerçekleştirdi

Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026 Kampüs Buluşmaları kapsamında Kayseri’ye gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Emine Doğrukök, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, ERÜ Rektör Yardımcısı Muammer Hakan Poyrazoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, “Uzaya mecburuz, bakmak zorundayız. Uzaydaki yer, konum uyduları olmasaydı cep telefonları çalışmayacaktı. Bankamatikten para çekilemezdi. Gururla sunduğumuz iHA,SİHA hedefleri vurabilmek için yer, konum uydularından faydalanmasaydı çalışmazdı. Uzay bizim için vazgeçilmez bir alan” diye konuştu.

ERÜ Rektör Yardımcısı Muammer Hakan Poyrazoğlu ise ,”Toplantının burada yapılıyor olması bizim için bir gururdur. Antalya’da düzenlenecek toplantıda da eminim ki üniversitemizden büyük ve güçlü bir katılım olacak. Uzayı merak ediyoruz görmeye ve öğrenmeye çalıştık. Toplantının verimli oacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.