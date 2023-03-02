Türk-Büro Sen Kayseri Şubesi, deprem bölgesine 5 TIR lojistik yardım gönderdi

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep olurken 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremzedeler için yardım seferleri başlatıldı. Türk Büro Sen Kayseri Şubesi de, deprem bölgesine 5 TIR yardım göndererek depremzedelere dağıtılmasını sağladı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye giderek yaraları sarmaya çalıştıklarını dile getiren Türk Büro Sen Kayseri Şubesi Başkanı Muzaffer Pala, “Bugüne kadar 5 TIR lojistik desteğin yanı sıra 6 panelvan aracı bölgeye gönderdiklerini anlattı. Pala, “Bugün depremin 24’ncü günü Türkiye Kamu Sen konfederasyonuna bağlı Türk Büro Sen Kayseri Şubesi olarak yaklaşık 17-18 günlük süre kapsamında hemen hemen her ilimize 3’er kere giderek hem o bölgedeki üyelerimizin ve vatandaşlarımızın eksiklikleri gidermek için gayret gösterdik. Yardımcı olabileceğimiz hususlarda hem ayni hem de insani noktada elimizden gelen gayreti sonuna kadar sunduk. Bugün itibariyle Maraş’ımıza geçeceğiz. Türk Büro-Sen Kayseri şubesi olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte orada hem şube yönetimimizi hem oradaki vatandaşlarımızı ziyaret ederek bize bilgilendirilen asıl ihtiyaç noktasındaki kalemleri araçlarımıza doldurduk onları kendilerine takdim edeceğiz. Bir nebze olsun yaraları sarmada elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Türk Büro-Sen’in hakkı ve hakikati daima arayan devlet ve vatan sevdalısı bir sendika olduğunu söyleyen Pala, “Türk Büro-Sen devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin müreffeh yarınlara ulaşması noktasında gövdesini budaktan esirgemeyen bu noktada taş üstüne taş koymaya çalışan, hakkı ve hakikati daima arayan devlet ve vatan sevdalısı bir sendikadır. Bu uğurda memleketimizin yaşamış olduğu bu acına bir nebze olsun hem birlikteliği göstermek hem de yaraları sarmak noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. O bölgede bulunan kardeşlerimize vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.