Türk Dünyası Gençleri, Türk Dünyası'nın Kültür Başkentini Ziyaret Ettiler

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri’de eğitim gören uluslararası öğrencileri ağırladı.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarete, Turan Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk ile birlikte Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nde eğitim gören Türk Dünyası’ndan kente gelen öğrenciler katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi yalnızca etkinliklerin düzenlendiği bir merkez değil, aynı zamanda gönül bağlarının güçlendiği bir kültür başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak öğrencilerimizin evidir. Onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrenci sayısının artırılmasının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, Kayseri’nin köklü Anadolu kültürünü yansıtan önemli şahsiyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, Ahi Evran gibi değerlerin mirasını taşıyan şehrin, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden gelen zengin birikimiyle öne çıktığını ifade etti.

Gençlere yönelik mesajlar da veren Büyükkılıç, onların bilim ve yenilik odaklı çalışmalarıyla geleceği inşa edeceklerini belirterek her alanda destek sunacaklarını kaydederek, “Gençlerimize fırsat ve emek vereceğiz, yüreklendireceğiz, sizler yenilikçi anlayışla bilimin ışığında bu ülkeyi yarınlara taşıyacaksınız” dedi.

Ziyarette bir öğrenci tarafından Başkan Büyükkılıç’a “Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri” yazılı bir tablo hediye edilirken, Türk Dünyası’ndan gelen öğrenciler de kendilerine sunulan imkânlardan dolayı teşekkür etti. Bir öğrenci, bu ünvanın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Türk Dünyası için biz elimizden gelmeye yapmaya hazırız, bu tarihe geçecek bir ünvan, el ele vererek gelecek nesillere bunu aktarmak istiyoruz” dedi.

Ziyarette daire başkanları ve genel müdürler de hazır bulunurken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.