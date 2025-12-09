Türk Dünyası Kültür Başkenti Adaylığı Bilgilendirme Toplantısı

Toplantıya katılan yetkililer, Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi ve kadim medeniyetler şehri olmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdiler. Kayseri'nin, Türk Cumhuriyetleri ve TÜRKSOY'un kültürel çalışmalarında önemli bir merkez olacağı ifade edildi.

Kayseri'nin adaylık sürecinde, sanat sergileri, konserler, spor etkinlikleri ve çeşitli toplantılar düzenleneceği belirtildi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden geniş katılımlı kampanyalar yürütüleceği duyuruldu.

Toplantıda, Kayseri'nin güçlü bir aday olduğu vurgulanarak, bu süreçte herkesin katkısının önemli olduğu ifade edildi. Kayseri'nin, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını kazanmak için gereken tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.