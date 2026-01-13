Türk Dünyası Kültür Başkenti Süreci: 'Kayseri Hak Ediyor!'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun hafızası, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin mirasçısı, sanayisi, ticareti ve turizmi başta olmak üzere hemen her alanda Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olması ile Kayseri’yi, ülkenin marka şehirlerinden biri ve dünyaca tanınan bir merkez yapma yönünde yatırım, proje, girişim ve gayretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüşerek Kayseri’nin, 2027 yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) gerçekleştirdiği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapmak üzere adaylığı sürecine dair değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

“TÜRKSOY’umuzun Başkenti Olarak Kayseri’mizi Göreceğinizden Eminiz”

Görüntülü görüşme yoluyla gerçekleşen istişarede TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Başkan Büyükkılıç’ın yeni yılını tebrik ederek, “Yeni yılınızı tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz, sağlık diliyoruz. Desteklerinize çok teşekkür ediyoruz” derken Büyükkılıç da Raev’e yeni yıl temennilerinde bulundu ve “TÜRKSOY’umuzun başkenti olarak Kayseri’mizi göreceğinizden eminiz” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da görüntülü görüşmeden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Çok mutlu olduk sizi görmekten” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç da görüşmeden keyif aldığını kaydederek, “İnşallah daha sık bir araya gelmemizin en güzel yollarından biri de kadim medeniyetler şehri, zenginlikler şehri, sanayi, turizm, ticaret şehri Kayseri’mizi, gastronominin merkezi Kayseri’mizin inşallah TÜRKSOY’umuzun başkenti olarak yer almasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’de daha önce programlar yaptıklarını hatırlatan Yusuf, “Üniversitede bir ofisimiz var. Erciyes’te Türk Dünyası Gençlik Kayak yarışmaları düzenledik. Orada da yine gerek belediye gerekse üniversite bize çok destek verdiler, sağ olsunlar” diye konuştu.

“Kayseri’de Bolca Var”

“En İyi Hak Edenlerden Birinin Kayseri’miz Olacağına İnanıyoruz”

Başkan Büyükkılıç da Türkiye’nin tüm şehirlerinin güzel olduğunu vurgulayarak, “Bunu en iyi hak edenlerden birinin Kayseri’miz olacağına inanıyoruz” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Şubat ayında Kayseri’nin Moğolistan’dan gelecek sanatçıların katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyleyerek, organizasyon dolayısıyla Kayseri’yi ve Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edeceklerini belirtti.