Türk Dünyası'nın kalbi Talas'ta atıyor: 14 Ülkeden 48 yazar ve şair bir araya geldi

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Türk Edebiyatı Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşen etkinlik, Erciyes Kültür Merkezi’nde coşkulu bir atmosferle başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış konuşmasında Türk coğrafyasının ortak duygularla örülü bir gönül birliği olduğunu vurgulayarak, “Bu buluşma yeni ilham pınarları açacak, gönül köprülerini perçinleyecek” dedi.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ise edebiyatın politikadan uzak ama vicdana yakın bir duruş sergilediğini belirterek, “Gazze’deki vahşete en güçlü tepkiyi Türk vicdanı veriyor” ifadeleriyle salonda yankı uyandırdı.

Yazarlar adına konuşan Doç. Dr. Pervin Nur Aliyeva, sözün insanları birleştiren en güçlü bağ olduğunu dile getirerek, “Bugün bir kez daha gördük ki edebiyat, tanışmayı değil, kaynaşmayı sağlar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Türk’ün olduğu yerde zulüm olmaz, zulme karşı durulur. Kalemle yapılan mücadele, kılıçla yapılan kadar güçlüdür” diyerek Türk Dünyası’nın mazlumlara karşı duruşunu hatırlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, “Bu bayrakların olduğu coğrafyada kimse kendini göçmen hissetmez. Bizde sevgiliye değil, vatana yazılan şiir içimizi acıtır” diyerek Türk Dünyası’nın ortak ruhuna dikkat çekti.

Bu anlamlı buluşma, edebiyatın sınırları aşan gücünü ve Türk Dünyası’nın kültürel dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Kalemler konuştu, gönüller birleşti.