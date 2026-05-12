  • Türk Dünyası Uluslarası Mühendislik Zirvesi Bakü'de gerçekleştirildi

Türk Mühendisler Derneği tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 'IV. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi', Türk dünyasının farklı coğrafyalarından kamu yöneticileri, siyasetçiler, akademisyenler, mühendisler ve iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temsilciler yer alırken, mühendislik, teknoloji, kalkınma ve Türk dünyasında ortak iş birlikleri konuları ele alındı. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci katılım sağladı.
Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı, Türk dünyasının ortak geleceğinde mühendislik ve teknolojinin stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Amacımız Türk dünyasına teknoloji ve mühendislik alanında katkılar sunmaktır. Ortak tarih ve kültürümüzün ateşleyici gücüyle geleceğe daha hızlı bakmamız gerekiyor. Türk dünyasını daha ileriye taşıyabilmek için mühendislik ve teknoloji alanında önemli gelişmeler kaydetmemiz gerekmektedir.”
Türk dünyası arasında teknik bilgi paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve mühendislik alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen zirve, katılımcılar arasında önemli temaslara da ev sahipliği yaptı.
Başarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Türk Mühendisler Derneği Kayseri İl Temsilcisi Alper Yıldoğan’da yer aldı.
