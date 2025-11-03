Türk Dünyası Yazar Ve Şairlerine Kayseri'nin Değerleri Anlatıldı

TALAS’TA “KAYSERİ’NİN DEĞERLERİ” PANELİNE YOĞUN İLGİ

Buluşmanın ilk oturumu, Talas Belediyesi Meclis Salonunda Prof. Dr. Mümtaz Sarıçiçek moderatörlüğünde yapıldı.

Panelde Prof. Dr. Turgut Koçoğlu, Dr. Halil Sencer Erkman, Prof. Dr. Ziya Avşar, Dr. Kezban Paksoy, Doç. Dr. Betül Aydoğdu Görkem ve İmdat Avşar konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılar, Dâvûd-i Kayseri, Mimar Sinan, Seyyid Burhaneddin, Develili Seyrani, Kadı Burhaneddin ve Emir Kalkan gibi kentin hafızasında derin izler bırakan şahsiyetlerin hayatlarını ve eserlerini anlatarak Kayseri’nin kültürel mirasını ortaya koydu.

İKİNCİ OTURUM KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILDI

Etkinliğin ikinci oturumu Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Prof. Dr. Nevzat Özkan moderatörlüğündeki panele Prof. Dr. Halil Tekiner, Prof. Dr. Kudret Altun, Dr. Mustafa Fidan, Araştırmacı-Yazar Mehmet Çayırdağ, Araştırmacı-Yazar Vedat Ali Tok ve Araştırmacı-Yazar Halit Erkiletlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Gevher Nesibe Hatun, Yaman Dede, İbrahim Tennuri, Ahmet Remzi Dede, Kadı Burhaneddin ve Hunat Hatun ele alınarak şehrin tarihî ve manevi zenginlikleri farklı yönleriyle değerlendirildi.

BAŞKAN YALÇIN: “KÜLTÜR DOLU BİR GÜN YAŞADIK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Türk dünyasından gelen yazar ve şairlerle Kayseri’nin değerlerini paylaşmanın önemine dikkat çekti:

“Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması kapsamında kültür dolu anlar yaşamaya devam ediyoruz. Bugün Türk dünyasından yazar ve şairlerimizle dolu dolu bir gün yaşadık. Şehrimizin kültürel mirasını, edebi zenginliğini ve tarihsel derinliğini akademik bir bakışla ele alan bu buluşma; hem gönüllerimize dokundu hem de hafızalarımıza yeni bilgiler kattı. Bizlerle beraber olan fikir adamlarımıza ve değerli panelistlerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

“KÜLTÜR VE SANATTA PAYLAŞIMCI RUH”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da panelde yaptığı konuşmada, Talas Belediyesinin kültür ve sanata verdiği değeri vurguladı:

“Kayserimiz, Erciyes Dağı’nın bağrında kadim bir şehir. Böyle bir şehrin değerlerinin hocalarımız tarafından anlatılması bizler için son derece kıymetli. Bu etkinlik için kıymetli belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 14 farklı ülkeden sanatın, edebiyatın, şiirin sınırları aşan evrensel dilini burada görmek çok önemli. Bu büyük etkinliğin üniversitemizdeki panelle taçlanması da bizi ayrıca memnun etti.”

Program sonunda konuşmacılara plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Gün, 14 ülkeden gelen 54 yazar ve şairin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.