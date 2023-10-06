Türk dünyasının önemli müzik grubu Sivas'ta sahne aldı

Sivas’ta Türk dünyasının önemli müzik gruplarından Turan Ethno Folk Ensemble (Er Turan), Cumhuriyet’in 100. yılı ve kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesinin Sivas konserini düzenledi.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup Türk dünyasının sevilen müziklerinin yanı sıra Dünyaca ünlü Sivaslı Halk Ozanı Aşık Veysel’in de türkülerini çalıp seslendirdi. Er Turan, canlı performanslarıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Kazak grup, ülkenin eski ve yeni şarkılarını geleneksel müzik enstrümanları eşliğinde çalıp, temsil ettikleri Türk dünyasının kültürünü de gittikleri her yerde tanıtıyor.

2023’ün UNESCO Aşık Veysel Yılı olması sebebiyle usta sanatçının "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini sunacaklarını belirtti. Turan Ethno Folk Ensemble ekibi 2023’ün UNESCO Aşık Veysel Yılı olması sebebiyle usta sanatçının "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini Sivaslılara sundular.

"Depremzedeler için konseri organize ettik"

Er Turan üyelerinden Kazak sanatçı, burada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye’nin 100. yılı sebebi ile Turan grubunun 15. yılı sebebi ile Türkiye turnesi ile buraya geldik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu konser bütün Türk kardeşlerimiz için gönül hediyemizdir. Birçok ile gideceğiz ve bu konserler için çok heyecanlıyız. Türkiye 100. yılı olması sebebiyle Aralık 2022 yılında gelecektik fakat başımıza çok kötü bir olay geldi. Bildiğiniz üzere deprem oldu ve gerçekten çok üzüldük. Türkiye için başsağlığı diliyorum. Depremzedeler için konseri organize ettik. Eskişehir’de ki konserimizden gelen gelirlerimizi sadece depremzedeler için bağışlanmış olacak. Küçük da olsa bir katkımız olsun istedik. Bütün üzüntümüzü candan paylaşıyoruz. İnşallah her şey yoluna girer"diye konuştu.