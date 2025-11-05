Türk Eczacıları Birliği 2025 Bilim Ödülü'nü ERÜ'lü akademisyene verdi

  • Haberler
Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından 2025 Bilim Ödülü Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy'a verildi.

Türk Eczacıları Birliği 2025 yılı ödül törenleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2025 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerine takdim edildi. 2025 Bilim Ödülü ise Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’a verildi.

ERÜ Rektörü Fatih Altun yaptığı açıklamada, “Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından verilen 2025 Bilim Ödülü’ne layık görülmesinden büyük gurur duyuyorum. Değerli hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haber Merkezi

