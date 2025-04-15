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Türk halk Müziği Korosu, Anadolu ezgilerini seslendirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayserililerle buluşuyor. Konserde, Anadolu'nun eşsiz ezgileri sanatseverlere ücretsiz sunulacak.

Türk halk Müziği Korosu, Anadolu ezgilerini seslendirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginlikleri yaşatmaya ve Kayserililere sanatı her alanda sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, kültür ve sanata verilen önem her geçen gün artıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, şehrin kültürel yaşamına değer katmaya yönelik birbirinden özel etkinliklerle Kayserilileri bir araya getiriyor.

18 Nisan Cuma günü saat 19.30’da, Kayseri’nin kültürel kalbinin attığı Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek bu özel konser, Şef Mesut Divringi yönetiminde, Anadolu’nun derin köklerinden gelen ezgilerle dolu olacak. Konser, Kayserililere ücretsiz olarak sunulacak.

Müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan konser, kültürel mirası yaşatıp, halk müziğini daha geniş kitlelere ulaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri bu özel geceye davet ederek, halk müziğinin büyülü dünyasında bir araya gelmek için çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi

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