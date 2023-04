Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: “Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir”

Kayseri’de Harb-İş Sendikası üyeleri, Cumhuriyet Meydanında toplanarak basın açıklaması yaptı. Maaşlarının düşük olduğunu öne süren sendika üyeleri adına Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy konuştu. Özsoy, “Yanı başımızda cereyan eden savaşların, yaşanan pandemi sürecinin, hiçbir şekilde gerçek enflasyonu yansıtmayan TÜİK verilerinin, depremlerin ve daha birçok etkenlerin sonucu olarak çok ciddi geçim sıkıntısı çekmekteyiz. Hükümetimizin bu süreçte, asgari ücretli, dar gelirli ve çiftçiler için açıkladığı destek paketleri ve ek zamları takdir etmekle birlikte içine düştüğümüz bu durumun yetkililerimiz tarafından hükümete iyi izah edilemediği kanaatindeyiz. Bu nedenle meydanlara indik, çığlıklarımıza kulak verin, bizleri enflasyon canavarının karşısında ezdirmeyin. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Gelinen bu süreçte çalışan arkadaşlarımız yoksulluk sınırının çok altında açlık sınırında çalışmaktadır. Emeklisi geçmiş birçok üyemiz emekli maaşının altında ücret almakta olduğu için yılların bilgi birikimine sahip, tecrübeli bu teknik personellerimiz istemeyerek de olsa emekli olmaktadır. Bugün itibarı ile yılbaşından bu tarafa şehrimizdeki askeri fabrikalarda çalışan 2 binden fazla üyemizin yüzde 10’dan fazlası emekli olmuştur. Bir o kadar da sözleşme sonucuna göre emekli olmayı bekleyen üyelerimiz vardır. Emekli olan kardeşlerimizin yeri doldurulamamaktadır. İşyerlerimizde mühendis kadrolarımız yüzde 50'nin altına düşmüştür. Buna rağmen işyerinde yıllarca çalışmış, tecrübeli, kurum kültürüne sahip olan, çalışırken mühendislik fakültesini bitiren kardeşlerimizin mühendislik kadrolarına intibakları da yapılmamıştır” dedi.

‘ARDAKAŞLARIMIZ NEREDEYSE ÇORAP, MUZ SATMA DURUMUNA GELMİŞTİR’

Özsoy, üyelerin düşük ücret nedeniyle istifa ettiklerini ifade ederek, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Son günlerde birçok arkadaşımız yetersiz ücretler nedeniyle görevlerinden istifa etmiş, teknik personellerimiz aylık 40 bin lira hatta 55 bin Türk Lirasına, mühendis kardeşlerimizden ise 4 bin 500- 5 bin Dolar gibi ücretlerle özel şirketlerle anlaşmalara imza atmışlardır. Şu andaki maddi imkansızlıklar sonucu arkadaşlarımızın birçoğu öğle yemeği yememekte ve yemek ücretini alabilmek için tabldottan çıkmanın yollarını aramaktadır. Hatta neredeyse 1990 öncesi çorap, muz satan üyelerimiz gibi şu anda da çalışanlarımız ek iş yapacak duruma gelmiştir. Bugün Kayseri'nin sanayi şehri olmasında tek ve en büyük sebebin çıraklık eğitim merkezi gibi çalışan eski ismi ile Tayyare Fabrikası yeni ismi ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olduğunu unutmayalım. Biz kazanırsak siz de kazanacaksınız. Bizlere destek olun sanayi şehri olan güzelim Kayserimizi Savunma Sanayi Şehri yapalım. Bizlerin kurulan Savunma Sanayi Şirketlerine hiçbir itirazımız yok. Hatta destekliyoruz da. Ama Uçak Fabrikası küllerinden doğuyor derken, 1926'da kurulan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi yani TOMTAŞ'ın, Eski ismi ile Tayyare Fabrikası, Yeni ismi ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olduğunu da bizler unutturmayacağız, sizlerde unutmayın, unutturmayın. Uçak Fabrikası küllerinden doğacaksa O'nun külleri de küllüğü de 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüdür ve oradan doğacaktır” ifadelerini kullandı.

‘HULUSİ AKAR OLMAK ÜZERE BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ DERDİMİZİ DİNLEMEYE, DERDİMİZE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

Özsoy, “İşyerlerimizin tecrübeli kadroları emekli olmakta ya da özel şirketlere kat be kat fazla ücretlere işbaşı yapmakta, içi boşalmakta ve kötüye gitmektedir. İşçimizin, işyerimizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için doğru bildiğimiz ne varsa cesaretli bir şekilde herkese ve her kesime karşı söylemeye devam edeceğiz. Kamu Özel İşbirliği ile (KÖI) çalışabileceğimizi ama asıl işin sahibinin her ne suretle olursa olsun Kamu İşyerleri olduğunu buradan bir daha zikrediyoruz. Aksi bir durumda işyerlerinin gerçek sahipleri olarak buna sonuna kadar karşı çıkacağımızı buradan bir daha yineliyoruz. Buradan başta Hemşerimiz, Sayın Bakanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün siyasi partileri derdimizi dinlemeye, derdimize ortak olmaya davet ediyoruz. Derdimiz birileri gibi ne Hükümet, ne Siyasettir. Derdimiz birileri gibi koltuk kavgası değil derdimiz Hizmettir. Derdimiz geleceğe umutla bakmak için bir tohum ekmektir. Derdimiz Ülkemize Hizmet, Evlatlarımıza Helal Ekmek'tir. Derdimiz Bağcıyı dövmek değil, Derdimiz Üzüm Yemektir. Kutsal Kitabımız Kur'an'ı Kerim'de buyrulduğu gibi Bin Aydan Hayırlı olan Kadir Gecenizi kutlar, Başta bütün İslam Alemine, Ülkemize ve hepinize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim” diye konuştu.