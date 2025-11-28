Türk İş: Yoksulluk sınırı 97 bin TL'ye yükseldi

Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 bin liraya, yoksulluk sınırı da 97 bin 159 liraya yükseldi.

Türk İş: Yoksulluk sınırı 97 bin TL'ye yükseldi

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2025 Kasım ayı sonucu yayımlandı.

Buna göre açlık sınırı 29 bin 282 TL oldu. Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 97 bin 157 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan aranan şahıs, terasta kaçarken yakalandı
Kayseri'de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri’de doktora şiddet: 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Serhan Çetinsaya– Azim Deniz davası sonuçlandı: Para cezası ve 5 yıl denetim süresi başlatıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Kara Cuma' tepkisi: Cuma gününün kutsiyetine saygısızlık
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ADA Projesi Kapsamında 'Şehrin Kaşifleri' etkinliği düzenlendi
ADA Projesi Kapsamında ‘Şehrin Kaşifleri’ etkinliği düzenlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!