Türk Kadınını Sembolize Eden Başörtülü Kadınlar Çarşısı Heykeli yenilendi

Kayseri Kalesi’nin karşısında Pastırmacılar Çarşısı girişinde bulunan Kadınlar Çarşısı heykeli, 2003 yılında Kayseri Ticaret Odası tarafından yapılan törenle birlikte yerleştirildi. Cepheye mühimmat taşıyan Türk kadınını temsil eden heykel, restorasyon sürecine girmişti. En son 2023 yılında yenileme çalışması yapılan Kadınlar Çarşısı Heykeli, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni görünümüne kavuştu.

Şehrin en önemli simgelerinden birisi olan heykelin hemen altında yer alan bölümde; “17 Eylül 1921 tarihinde “Ben şehit anasıyım, diğer askerler de evladımdır. Kızımın çeyizinden şu esvapları onlara, çam sakızı çoban armağanı olarak vereceğim” diyen Türk kadının başlattığı ve diğer Türk analarının desteklediği kampanya ile elde edilen gelirle Milli Mücadele için cephane alınarak, cepheye bizzat kadınlar tarafından sevkiyatın başlatıldığı kutsal bir mahaldir.” ifadeleri yer alıyor.

Daha önce değişik zamanlarda bakımı yapılan ve kareografisi farklı olan eski heykel ortadan kaldırılıp yerine yepyeni bir başörtülü Türk kadınını sembolize eden kadın heykeli dikildi.

