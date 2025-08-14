Türk kahvesi günde ne kadar tüketilmeli?

Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Türk kahvesi, ölçülü tüketildiğinde fayda sağlarken, aşırı tüketimi ise sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Vatandaş ise gün içinde ne kadar kahve tüketebileceğini araştırıyor.

Türk kahvesi günde ne kadar tüketilmeli?

Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Türk kahvesi, ölçülü tüketildiğinde fayda sağlarken, aşırı tüketimi ise sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Peki kahvenin faydaları ve zararları neler? Günde kaç defa tüketilmeli?

Beslenme uzmanları, Türk kahvesinin içerdiği kafein sayesinde zihni açtığını, dikkat toplama ve hafızaya olumlu etki yaptığını belirtiyor. Ancak günde 2 fincandan fazlasının özellikle kalp çarpıntısı, uyku problemleri, tansiyon yükselmesi ve mide rahatsızlıklarına yol açabileceği ifade ediliyor. Türk kahvesi, bağışıklığı desteklerken, metabolizmayı da hızlandırıyor. Fakat uzmanlar, hamileler, emziren anneler ve kalp-damar hastalarının kahve tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TEDAŞ'tan kamulaştırma ilanı
TEDAŞ’tan kamulaştırma ilanı
SGK'dan uyarı: Yetkisiz ve ruhsatsız yerlerde tedavi aramayın
SGK’dan uyarı: Yetkisiz ve ruhsatsız yerlerde tedavi aramayın
'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla başlayan 2'nci Barış Harekâtı'nın 51'inci yıldönümü
‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla başlayan 2’nci Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümü
Yol ortasındaki yaklaşık 700 yıllık sır: Helvacı Dede mezarı
Yol ortasındaki yaklaşık 700 yıllık sır: Helvacı Dede mezarı
Kayserili özel sporcular İstanbul'dan şampiyonlukla döndü
Kayserili özel sporcular İstanbul’dan şampiyonlukla döndü
Kapalı alanda sigara içenlere af yok!
Kapalı alanda sigara içenlere af yok!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!