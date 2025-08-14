Türk kahvesi günde ne kadar tüketilmeli?

Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Türk kahvesi, ölçülü tüketildiğinde fayda sağlarken, aşırı tüketimi ise sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Peki kahvenin faydaları ve zararları neler? Günde kaç defa tüketilmeli?

Beslenme uzmanları, Türk kahvesinin içerdiği kafein sayesinde zihni açtığını, dikkat toplama ve hafızaya olumlu etki yaptığını belirtiyor. Ancak günde 2 fincandan fazlasının özellikle kalp çarpıntısı, uyku problemleri, tansiyon yükselmesi ve mide rahatsızlıklarına yol açabileceği ifade ediliyor. Türk kahvesi, bağışıklığı desteklerken, metabolizmayı da hızlandırıyor. Fakat uzmanlar, hamileler, emziren anneler ve kalp-damar hastalarının kahve tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirtiyor.