Türk Kızılay'a Müstakil Kanun Müjdesi

Türk Kızılay’ın 158 yıllık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri yaşandı. Yaklaşık altı aydır süren yoğun çalışmaların ardından, Türk Kızılay’a müstakil bir kanun kazandırma sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Hazırlanan kanun teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

158 Yıllık Kurum, Artık Kendi Kanununa Sahip

Bugüne kadar kendine ait özel bir kanunu bulunmayan Türk Kızılay, bu eksikliğin giderilmesiyle birlikte hukuki altyapısını güçlendirmiş oldu. Yeni düzenleme, kurumun insani yardım faaliyetlerini daha sağlam bir zemine oturtarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlayacak.

“Kızılay Ailesine En Güzel Doğum Günü Hediyesi”

11 Haziran’da kutlanacak olan Kızılay’ın 158. kuruluş yıl dönümü öncesinde alınan bu karar, kurum çalışanları ve gönüllüleri tarafından “en anlamlı doğum günü hediyesi” olarak değerlendiriliyor. Türk Kızılay yetkilileri, bu başarıyı yalnızca bir kanun çalışması değil, ülkenin dört bir yanında iyiliği büyüten gönüllülerin ortak emeği olarak nitelendirdi.

Teşekkür Mesajı

Sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Komisyonu Başkanı ve milletvekilleri olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür edildi. Türk Kızılay yönetimi, “158 yıllık iyilik mirası, şimdi daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyor” mesajıyla sürecin önemini vurguladı.

Bu gelişme, Türk Kızılay’ın hem ulusal hem uluslararası insani yardım çalışmalarında daha etkin bir rol üstlenmesinin önünü açacak.