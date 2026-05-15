Türk Kızılay'dan Kurban Bayramı'nda 30 Ülkede Yardım Seferberliği

Yılmaz, “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlatılan kampanyanın gelenekselleştiğini belirterek, kurban dönemlerinin kendileri için hem yoğun hem de huzurlu geçtiğini ifade etti. Bağışların takibi, uluslararası operasyonların planlanması ve gönüllü görevlendirmelerle sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

???? Kurban Bedelleri

Yurt içi ve Gazze: 17.250 TL

17.250 TL Yurt dışı: 6.350 TL

Yılmaz, özellikle Gazze modelinin önemine dikkat çekti. Türkiye’de kesilen kurbanların konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, aynı yöntemin Gazze’de de uygulandığını söyledi.

“Son 2 yılda 1 milyon 300 bin konserve Gazze’ye girdi ve bizzat insanlara teslim edildi. Bu, Gazze’de yaşayan her aileye 2 konserve iletildiği anlamına geliyor. Bu yıl da aynı şekilde Gazze’ye konserve yapıp Türk halkının yardımı olarak ulaştıracağız.”

Konservelerin üzerinde “Filistin Gazze Kurban Kavurması” ibaresi yer alacak ve tamamen bölge içinde dağıtılacak. Bunun dışında kıyma ve kuşbaşı formatında hazırlanan payların da standartize edilerek tüketilmeye hazır hale getirildiğini aktardı.

???? 30 Ülkede Kesim ve Dağıtım

Kurban kesimlerinin veteriner kontrolünde, noter gözetiminde ve kayıt altına alınarak gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, din görevlilerinin de sürece eşlik edeceğini söyledi.

“Bu yıl 30 ülkeye planlama yaptık. Personelimiz ve gönüllülerimiz önceden giderek hazırlıkları yapıyor. Kesimler tamamlandıktan sonra etler bayram süresince gönüllüler eliyle dağıtılacak.” dedi.

Bağış Kanalları

Vekalet bağışları;

Türk Kızılay internet sitesi

Mobil uygulama

168 çağrı merkezi

Banka ve şubeler üzerinden yapılabilecek.

Yılmaz, taksit imkânı bulunduğunu, EFT ve havale işlemlerinin bayramın son gününe kadar yapılabileceğini, bağışçılara SMS ve e-posta ile bilgilendirme sağlandığını da ekledi.