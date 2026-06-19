Türk Kızılay, Erciyes Zirvesi'nde Afet Yönetimi ve Toplumsal Dayanışma Vurgusu
Türk Kızılay, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Erciyes Zirvesi-1: İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' programında afet yönetimi ve toplumsal dayanışma konularını masaya yatırdı. Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Nurdal Durmuş zirvede önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin de katıldığı programda Genel Müdür Nurdal Durmuş, panelde iklim değişikliğinin afetler üzerindeki etkilerini ve bu bağlamda toplumların afetlere hazırlık düzeyini ele aldı. Durmuş, "Afetlere dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu önemli organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Zirve, iklim değişikliği, su kaynakları, gıda güvenliği gibi kritik konuları gündeme getirirken, Türk Kızılay’ın bu alandaki katkıları da katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Türk Kızılay yetkilileri, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Bu etkinlik, afet yönetimi ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmayı amaçlarken, katılımcılara çözüm önerileri sunma fırsatı da sundu.