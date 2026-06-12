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Türk Kızılay'ın 158. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Türk Kızılay'ının 158. kuruluş yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Törene, Türk Kızılay Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türk Kızılay'ın 158. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Etkinliğe, Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanı Cafer Beydilli, Melikgazi Şube Başkanı Mükremin Çepni, Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, Talas Şube Başkanı Şevket Ağmaz, Kızılay Kadın Teşkilatı üyeleri Aynur Kuş, Eda Kolukısa ve Esra Aslantoprak ile Hacılar Kızılay Temsilciliği Koordinatörü Süleyman Konak gibi önemli isimler katılım sağladı.

Törende, Türk Kızılay’ının 158 yıllık köklü geçmişinin gururla anıldığı ve insani yardım çalışmalarına katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirildiği belirtildi. Programda, gönüllülük ruhunun ve yardımlaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, ülkemiz için stratejik öneme sahip plazma fraksinasyon tesisinin temeli Cumhurbaşkanımız tarafından online olarak atıldı.

Cafer Beydilli, "Kuruluşumuzun 158. yıl dönümünü kutluyor; insanlığın hizmetinde yürütülen iyilik hareketine katkı sunan tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." diyerek, Türk Kızılay’ın toplumda umut olmaya devam edeceğini ifade etti.

Türk Kızılay, 158 yıllık tarihi boyunca, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olmaya devam ediyor.
 

Haber Merkezi

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