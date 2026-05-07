Türk Kızılay'ından , Uluslararası Alanda Büyük Başarı

Kızılay, yardım ulaştırılan ülke sayısında dünya birincisi olurken, uluslararası ikili yardımların maddi büyüklüğünde de dünya ikinciliğini elde etti. Toplamda 119 milyon CHF tutarındaki uluslararası yardımlar, Suriye, Filistin/Gazze ve diğer ülkelere ulaştırıldı.

Yardım Dağılımı

- Suriye: 79 milyon CHF

- Filistin/Gazze: 26 milyon CHF

- Diğer Ülkeler: 14 milyon CHF

Prof. Dr. Yılmaz, Suriye’ye yapılan uluslararası yardımların %74’ünün ve Filistin’e yapılan yardımların %48’inin Türk Kızılay tarafından sağlandığını vurguladı. Ayrıca, dünya genelinde Ulusal Dernekler tarafından gerçekleştirilen toplam 451 milyon (İsviçre Frangı) CHF’lik yardımın %26’sının Türk Kızılay tarafından ulaştırıldığını belirtti.

Teşekkür Mesajı

Yılmaz, "Sahada, masada, depoda, sınır hattında ve dünyanın dört bir yanında iyiliği büyüten tüm çalışma arkadaşlarımıza, gönüllülerimize ve şubelerimize gönülden teşekkür ediyorum." diyerek, Kızılay ailesinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Bu başarılar, Türk Kızılay'ın uluslararası alandaki etkisini ve yardım faaliyetlerindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.