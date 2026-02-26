Türk Kızılay Kayseri - MÜSİAD SAR Arama Kurtarma Ekibi Akredite Oldu

Eğitim süreci boyunca ekip üyeleri, afet sonrası arama kurtarma teknikleri, saha koordinasyonu, ileri seviye operasyon yönetimi, ilk yardım uygulamaları ve güvenli müdahale prosedürleri gibi konularda yoğun bir eğitim aldı. Bu eğitim, ekip üyelerinin afet durumlarına daha etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için kritik bir öneme sahip.

Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi ile MÜSİAD Kayseri Şubesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve afete hazırlık kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak bu eğitim programını tamamladı. MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin araç ve ekipman desteği ile gerçekleştirilen eğitim, arama kurtarma ekibinin profesyonel yetkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Arama Kurtarma Ekibi, Bağışçı Osman Yücel’in katkılarıyla Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Yolu yokuşunda hizmet vermeye başlayacaktır.

Bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalar ve üstün çabalarından dolayı tüm ekip gönüllülerine teşekkür eden Kızılay Kayseri Şubesi, başarılarının devamını diledi. Kızılay - MÜSİAD SAR Arama Kurtarma Ekibi'nin, afet durumlarında daha etkili ve hızlı müdahale edebilme kapasitesinin artması, bölgedeki toplumsal güvenliği artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.