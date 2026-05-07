Türk Kızılay Şubesi Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliğinde yer aldı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası sergisi, Türk Kızılay Kayseri Şubesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, ilk yardım ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Serginin açılışına Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katılarak standı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türk Kızılay Kayseri Şubesi İl Başkanı Cafer Beydilli, Genç Kızılay Başkanı Tolunay Emir Koçer ve gönüllü ekip üyeleri de yer aldı.

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, etkinlik kapsamında ilk yardımın önemi ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici materyaller dağıttı. Katılımcılara, ilk yardım uygulamaları ile ilgili pratik bilgiler sunuldu.

Etkinlik, toplumda trafik güvenliği ve ilk yardım bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Türk Kızılay Kayseri Şubesi, bu tür organizasyonlarla halkı bilinçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve gün boyunca birçok kişi tarafından ziyaret edildi.

Haber Merkezi

