Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Türk Kızılay tarafından kurulan Yahyalı Gönüllü Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. İlçe bazında ilk kez açılan bu gönüllü merkezi, Kayseri genelinde ise şehir merkezinden sonra faaliyete geçen ikinci merkez oldu.
Yahyalı’da Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa; Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Temsilcisi Mikail Kanıkuru, TÜGVA İlçe Başkanı Yunus Sakızlı, belediye meclis üyeleri ile ilçe protokolü katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar gönüllü merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan ilçede ilk kez açılan bu gönüllü merkezi, Kayseri genelinde ise şehir merkezinden sonra faaliyete geçen ikinci merkez oldu.