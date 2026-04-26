  • Türk Kızılayı'ndan Kayseri'de İstişare Toplantısı

Türk Kızılayı Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin, Kayseri İl Koordinasyon Toplantısı kapsamında Kızılay Kayseri Şubesi İl Binası'nda ağırlandı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Kızılay’ın yerel ve ulusal düzeyde yürüttüğü çalışmalar ele alınarak kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile  gönüllü temsilciler katıldı. Görüşmelerde, yardım faaliyetlerinin etkinliği, kaynak yönetimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni projeler değerlendirildi.

Prof. Dr. Nur Çetin, Kayseri Kızılay Şubesinin sahadaki çalışmalarına dair memnuniyetini dile getirerek, “Kayseri’deki ekiplerimizin özverili çalışmaları, Kızılay’ın insani misyonunu en güzel şekilde yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, Prof. Dr. Çetin’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

 

 

 

Haber Merkezi

