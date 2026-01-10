Türk Metal 1963 Spor - Erciyes 38 FK: 2-0
Erciyes 38 FK, TFF 3'üncü Ligi ikinci yarının ilk maçında konuk olduğu Türk Metal 1963 Spor'a 2-0'lık mağlup oldu.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta yer alan Erciyes 38 FK, 16’ncı hafta maçında Kırıkkale ekibi Türk Metal 1963 Spor’a konuk oldu.
Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında ev sahibi takım penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Devreye skor olarak geride giren Kayseri ekibi ikinci yarının ikinci dakikasında kalesinde ikinci golü gördü. Maçta başka gol olmadı ve Erciyes 38 FK sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Kırıkkale Başpınar 17 Ağustos
HAKEMLER: Berat Can Taşkeser, Bülent Korkmaz, Mehmet Şenkaya
TÜRK METAL 1963 SPOR: Kaan –, Mehmet Eren, Koray Kerem, Mustafa Yusuf, Fırat (Dk.79 Mert), Oğuzhan, (Dk.35 Yakup),Ahmet, Mahmut,
İbrahim, Erdem, Hulisi
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet, Utku, Muhammed, Eren (Dk.85 Batuhan), Berke (Dk.85 Caner), Mehmet (Dk.68 Ethem), Çağrı, Hüseyin, Serdar (Dk.68 Fatih), Artun
GOLLER: Dk.45+3 Yakup - penaltıdan ve Dk.47 Ahmet (Türk Metal 1963 Spor)
SARI KART: Hulisi, Mustafa Yusuf (Türk Metal 1963 Spor) Mehmet (Erciyes 38 FK)