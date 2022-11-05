Türk Metal-Sen Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı

Mevcut Başkan Ali Gökkaya'nın tek aday olarak girdiği Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu başladı.

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  • 05.11.2022 11:52
  • Güncelleme: 05.11.2022 12:00
Türk Metal-Sen Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mevcut Başkan Ali Gökkaya’nın tek aday olarak girdiği Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu başladı.

Kurula, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Halil Faki Erdal ve Yusuf Ziya Odabaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Türk Metal Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Ali Gökkaya, sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel kurulun spesifik ve zorlu bir zamana denk geldiğini söyleyen Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, “Türk Metal Sendikası Kayseri Şubemizin bugün 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuzun öncelikle çalışma hayatına, üyelerimize, delegelerimize, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaptığımız olağan genel kurulu çok spesifik bir zaman diliminde yapıyoruz. Tüm dünyanın kovid diye bir salgından geçtiği, o bittikten sonra yanı başımızda meydana gelen bir savaş var. Bunların ekonomik etkilerinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi bizi de etkilemiştir. Şu anda çalışma hayatının dinamikleri ve sorunları içerisinde bir sürü sorun yumağı olmasına rağmen, üstüne bu tür faktörler de bizim yaşam dengemizi alt üst etmeye yetmiştir diyebiliriz. O yüzden bu genel kurulun öncelikle enflasyonun düşmesine, alım gücünün artmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal da, "Geçen hafta 2 şubemizin genel kurulunu yaptık. Oralar düğün bayram yeri gibiydi. Gerçekten demokrasi şöleni gibiydi. Bizim için genel kurullar geçmiş dönemin muhasebesinin yapıldığı, yeni dönemde daha başarılı olmak için ne yapılabileceğinin konuşulduğu, birliğin ve beraberliğin pekiştiği genel kurullardır. Bizim için genel kurullar yeni döneme daha güçlü, daha inançlı, daha bilinçli başlamanın ilk adımıdır. Bu genel kurulumuz da aynen böyledir” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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