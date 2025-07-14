“Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır”

Mesajında, 15 Temmuz’u sadece darbe girişimi olarak görmenin olayı hafife almak olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız hepimizin hafızasında. 15 Temmuz gecesinde sadece Cumhurbaşkanımızı, hükümeti, meclisi hedef aldılar, darbe yapmaya kalktılar dersek olayın gerçek boyutlarını göz ardı etmiş oluruz. 15 Temmuz’da doğrudan Türk milletini ve egemenliğimizi hedef almışlardır. İç savaş çıkararak vatanımızı bölüp parçalamak istemişlerdir. 15 Temmuz’da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır.” dedi.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Tarih boyunca nice badireler atlatan Türk Milleti, 15 Temmuz’da da vatanına, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, Mehmetçiğin üniformasını gasp ederek egemenliğine boyunduruk vurmak isteyenlere haddini bildirmiştir. Bu mücadele göstermiştir ki Türk Milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır. 15 Temmuz’un 9. yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vatanına, bayrağına ve ülkesine sahip çıkan güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızı ve gazilerimizi minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

“EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞINI BİRLİKTE AÇALIM”

Öte yandan Başkan Yalçın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın Yamaç Paraşütü İniş Alanında açılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayrak asma çağrısıyla denk düşen program için tüm vatandaşları 15 Temmuz Salı günü saat 22.00’de düzenlenecek etkinliğe davet eden Başkan Yalçın, “Erciyes Anadolu Holding tarafından yapılan ve 3 bin 38 metrekare büyüklüğü ile dünyanın en büyüğü olan Türk bayrağını, belediyemizin organizasyonuyla Yamaç Paraşütü İniş Alanında açacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.