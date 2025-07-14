Türk Milleti'nin Direnerek Bastırdığı Hain Darbe Girişiminin Yıldönümü: 15 Temmuz

Millet, günlerce sokaklara çıkarak darbecilere karşı durdu ve iradesine sahip çıktı. Bu olay, Türk halkının iradesinin ve kararlılığının bir simgesi haline geldi. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi olarak değil, aynı zamanda milletin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir dönüm noktası olarak anılmaktadır.

Her yıl 15 Temmuz'da gerçekleştirilen anma etkinlikleri, bu önemli günün hatırlanmasını ve millet iradesine olan bağlılığın pekiştirilmesini sağlıyor. Türk milleti, geçmişte yaşanan bu acı tecrübeyi unutmadan, gelecekteki tehditlere karşı daima uyanık olma kararlılığını sürdürüyor.