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Türk Mutfağı Haftası'nda Kayseri'nin Zenginliği Vurgulandı

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, geniş katılımlı etkinlikler gerçekleşti.

Türk Mutfağı Haftası'nda Kayseri'nin Zenginliği Vurgulandı

 Programda, Kayseri’nin tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olması ve yemek kültürüne yansıyan zenginlikler ön plana çıkarıldı. Gastronomi alanında çeşitli projeler ve etkinliklerle şehirdeki kültürel çeşitliliğin tanıtımına önem verildi.

Etkinliğe katılanlar arasında, akademik ve idari temsilcilerin yanı sıra gastronomi sektöründen ünlü şefler ve öğrenciler de yer aldı. Programın açılışında, şehrin kültürel ve tarihsel çeşitliliğine vurgu yapıldı; ayrıca UNESCO geçici listesine alınan yerel ürünler ve mutfak sanatları merkezi gibi projeler gündeme getirildi. Bu çerçevede, gençlerin gastronomiye ilgisinin artırılması ve şehirde gastronomi alanında yeni istihdam olanaklarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli teşvik ve destekler dile getirildi.

Genel olarak, etkinlikler, Kayseri’nin ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlamak ve yerel mutfağın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenleniyor. Ayrıca, şehirdeki eğitim ve kültür kurumlarının ortak çalışmalarıyla mutfak kültürünün gelişimi ve sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Haber Merkezi

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