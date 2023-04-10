Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı
Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
- 10.04.2023 12:06
- Güncelleme: 10.04.2023 12:06
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Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü ülke genelinde kutlanıyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda da Kayseri protokolünün katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.
Törene, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve polis teşkilatı mensupları katıldı.
1ha
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