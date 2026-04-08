Türk Sanat Müziği Konseri Sanatseverlerle Buluşuyor

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, klasik Türk musikisinin seçkin eserlerini aynı sahnede bir araya getirecek. Programın hazırlığını ve yönetimini Ahmet Yüksel üstlenirken, sunumu ise Kamil Sunel yapacak.

Talas Belediyesinin kültür sanat vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik, hem geleneksel musikimizin yaşatılmasına katkı sağlayacak hem de vatandaşlara nitelikli bir sanat ortamı sunacak. Hicâz makamının duygu yüklü ezgileriyle bezenecek konser, dinleyicilere nostalji ve estetiği bir arada sunacak.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tüm Kayserilileri konsere davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Musiki, milletimizin ruhunu ve köklerini yansıtan en kıymetli değerlerimizden biridir. Talas Belediyesi olarak kültür ve sanatla yoğrulmuş bir şehir inşa etmeye gayret ediyoruz. ‘Nağmelerde Hicâz’ konserimizle hem gönüllere dokunacak hem de kadim musikimizin zarafetini hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu özel geceye davet ediyorum.”

Talas Belediyesi, toplumun her kesimine hitap eden kültürel etkinliklerle şehirde sanatın kalbini attırmaya devam ederken, bu özel konsere tüm Kayserilileri davet ediyor.