Türk Telekom Selfy Fest Kayseri'de

Selfy Fest'in Isparta'dan sonraki durağı Kayseri olacak. KÖFN konseriyle eğlenecek üniversiteliler, keyifli söyleşilerde Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri bir araya gelecek.

PAYLAŞ
  • 16.10.2023 14:24
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:31
Türk Telekom Selfy Fest Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Selfy Fest’in Isparta’dan sonraki durağı Kayseri olacak. KÖFN konseriyle eğlenecek üniversiteliler, keyifli söyleşilerde Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri bir araya gelecek.

‘Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenen Türk Telekom Selfy Fest23; 12 Ekim’de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde başladı. Isparta’da on binlerce kişinin katılımıyla açılış yapan Selfy Fest’in bir sonraki durağı 17 Ekim’de Kayseri olacak. Gün boyu Muud Karaoke, Selfy Quiz, GAMEON FC24 turnuvası gibi aktivite ve yarışmalarla vakit geçirecek öğrenciler, sevilen müzik grubu KÖFN’ün konseriyle eğlenecek.

Türk Telekom yöneticileriyle söyleşiler

Şirket, Selfy Fest23 kapsamında öğretici etkinliklere de imza atacak. Türk Telekom yöneticileri, öğrencileri kampüslerinde ziyaret ederek, başarılı oyuncu Atakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerde gençlere deneyimlerini aktaracak. Tivibu Spor’un ekran yüzleri Erkut Öztürk, Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baljic ‘Futbol Kariyer Söyleşileri’nde; tecrübelerini üniversitelilerle paylaşacak.

“Selfy Kampüste”nin sanatçı programı şöyle;

17 Ekim - Kayseri Erciyes Üniversitesi (KÖFN)

19 Ekim - Antalya Akdeniz Üniversitesi (KÖFN)

24 Ekim - Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Can Bonomo)

26 Ekim - Balıkesir Üniversitesi (Can Bonomo)

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yayınımız üzerine, K-İdol'un Cibilliyetsiz Afişleri Kapatıldı

Yayınımız üzerine, K-İdol'un Cibilliyetsiz Afişleri Kapatıldı

Türk Telekom Selfy Fest Kayseri'de

Türk Telekom Selfy Fest Kayseri'de

'Başkan Yalçın her alanda Talas'a değer katıyor'

'Başkan Yalçın her alanda Talas'a değer katıyor'

Büyükkılıç, 'Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Büyükkılıç, 'Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Bünyan'da Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi Düzenlendi

Bünyan'da Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı ve Sergisi Düzenlendi

Kitap Fuarını Çocuklar da Çok Sevdi

Kitap Fuarını Çocuklar da Çok Sevdi

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

5
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

6
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazarımız Ali ÖZKANLI 6. Kayseri Kitap fuarında ilgi odağı oldu.

Yazarımız Ali ÖZKANLI 6. Kayseri Kitap fuarında ilgi odağı oldu.

Eski Başkan Yıldız vurulmuş halde bulundu

Eski Başkan Yıldız vurulmuş halde bulundu

DAHA FAZLA
Kayseri polisi uyuşturucunun zararlarını anlattı

Kayseri polisi uyuşturucunun zararlarını anlattı

Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç yürekleri dağladı

Akülü aracıyla kamyonun altında kalan engelli genç yürekleri dağladı

Kitap Fuarında Hedef 1 Milyon Ziyaretçi

Kitap Fuarında Hedef 1 Milyon Ziyaretçi

Kayserili Çift Türkiye İkincisi Oldu

Kayserili Çift Türkiye İkincisi Oldu