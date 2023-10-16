Türk Telekom Selfy Fest Kayseri'de

Selfy Fest’in Isparta’dan sonraki durağı Kayseri olacak. KÖFN konseriyle eğlenecek üniversiteliler, keyifli söyleşilerde Türk Telekom yöneticileri ve ekranların sevilen isimleri bir araya gelecek.

‘Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenen Türk Telekom Selfy Fest23; 12 Ekim’de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde başladı. Isparta’da on binlerce kişinin katılımıyla açılış yapan Selfy Fest’in bir sonraki durağı 17 Ekim’de Kayseri olacak. Gün boyu Muud Karaoke, Selfy Quiz, GAMEON FC24 turnuvası gibi aktivite ve yarışmalarla vakit geçirecek öğrenciler, sevilen müzik grubu KÖFN’ün konseriyle eğlenecek.

Türk Telekom yöneticileriyle söyleşiler

Şirket, Selfy Fest23 kapsamında öğretici etkinliklere de imza atacak. Türk Telekom yöneticileri, öğrencileri kampüslerinde ziyaret ederek, başarılı oyuncu Atakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbetlerde gençlere deneyimlerini aktaracak. Tivibu Spor’un ekran yüzleri Erkut Öztürk, Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baljic ‘Futbol Kariyer Söyleşileri’nde; tecrübelerini üniversitelilerle paylaşacak.

“Selfy Kampüste”nin sanatçı programı şöyle;

17 Ekim - Kayseri Erciyes Üniversitesi (KÖFN)

19 Ekim - Antalya Akdeniz Üniversitesi (KÖFN)

24 Ekim - Eskişehir Anadolu Üniversitesi (Can Bonomo)

26 Ekim - Balıkesir Üniversitesi (Can Bonomo)