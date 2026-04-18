Türkiye genelinde kamu çalışanlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Develi’de açılan yeni temsilcilikle yerel ölçekte önemli bir adım atmış oldu. İlçede gerçekleştirilen açılışla birlikte vakfın faaliyetlerinin sahaya daha doğrudan TÜRKAV Develi Temsilciliği açıldı bekleniyor. TÜRKAV’ın Develi Temsilciliği ile birlikte, kamu çalışanlarına yönelik eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ilçe düzeyinde daha sistemli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle hem mesleki gelişimin desteklenmesi hem de kurumlar arası dayanışmanın artırılması planlanıyor. Temsilciliğin faaliyete geçmesiyle birlikte, kamu görevlilerine yönelik seminerler, buluşmalar ve çeşitli organizasyonların Develi’de daha aktif şekilde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Böylece hem bireysel gelişimin desteklenmesi hem de ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyük bir çoşkuyla gerçekleştirilen açılışa, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Mhp Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl yönetim kurulu üyeleri, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer,TÜRKAV İl temsilcisi Ali Özocak Kamu-Sen il temsilcisi Ramazan Sıdar, üyeler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

