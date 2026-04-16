Türkav Kayseri Şubesi’nden okullardaki saldırılara sert tepki

Türkav Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, okulların çocukların ilim, irfan ve ahlakla yetiştiği en kutsal alanlardan biri olduğu vurgulanarak, bu ortamlarda yaşanan şiddetin toplum vicdanında derin yaralar açtığı ifade edildi. Açıklamada, bu tür olayların münferit olarak görülmemesi gerektiği, arka planının kapsamlı şekilde araştırılması ve gerekli önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Şube, eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve gençlerin şiddetten uzak tutulması için milli ve manevi değerler ekseninde eğitim politikalarının daha etkin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, devletin ilgili kurumlarının failleri en kısa sürede adalet önüne çıkaracağına olan inanç dile getirilirken, asıl önemli olanın benzer olayların tekrar yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi olduğu ifade edildi. Bu noktada aileler, eğitimciler ve toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğü kaydedildi.

Türkav Kayseri Şubesi, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, millete başsağlığı temennilerini iletti.