Türkiye 5G'ye geçiş için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye'de 5G'ye geçişin için yarın ilk ihale gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuyla ilgili, 'Yarın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız. Bu, büyük yatırımlardan bir tanesi. Bizim Hazineye vereceğimiz gelir, 2 milyar 125 milyon doların üzerinde olacak. Türkiye ekonomisine katkısının milyarlarca dolar olduğunu söyleyebilirim. 4,5G'de yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük. Şu andaki rakamımız yüzde 52, onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz' dedi.

Türkiye 5G'ye geçiş için gün sayıyor
Kayseri GündemEditör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yarın ilk aşamanın ihale ile gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, “arın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız. Bu, büyük yatırımlardan bir tanesi. Bizim Hazineye vereceğimiz gelir, 2 milyar 125 milyon doların üzerinde olacak. Türkiye ekonomisine katkısının milyarlarca dolar olduğunu söyleyebilirim. 4,5G'de yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük. Şu andaki rakamımız yüzde 52, onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
Doğu Ekspresi sefer tarihleri belli oldu
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
40 yeni araç ve 3 kilometrelik Albayrak Caddesi açılışa hazır
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İki araç arasında sıkışan çocuğun hayatını kaybettiği kazanın sanığına 9 yıl 4 ay hapis
İncesu'da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti'ye katıldı
İncesu’da 2 meclis üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı AK Parti’ye katıldı
SP Başkanı Arıkan 'İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor'
SP Başkanı Arıkan; “İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!