Türkiye 5G'ye geçiş için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yarın ilk aşamanın ihale ile gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, “arın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız. Bu, büyük yatırımlardan bir tanesi. Bizim Hazineye vereceğimiz gelir, 2 milyar 125 milyon doların üzerinde olacak. Türkiye ekonomisine katkısının milyarlarca dolar olduğunu söyleyebilirim. 4,5G'de yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük. Şu andaki rakamımız yüzde 52, onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz” ifadelerini kullandı.