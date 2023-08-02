Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık bölümünde Türkiye 86'ıncısı olan Kayserili Merve Özcan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, 'Öğrenciler kendilerini tanıyıp, ona göre ders çalışsınlar' dedi.

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  • 02.08.2023 15:25
  • Güncelleme: 02.08.2023 16:09
Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık bölümünde Türkiye 86’ıncısı olan Kayserili Merve Özcan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Öğrenciler kendilerini tanıyıp, ona göre ders çalışsınlar” dedi.

Kayserili Merve Özcan, YKS sınav AYT eşit ağırlık bölümünde Türkiye 86’ıncısı oldu. Başarısının sırrı olarak, çalışma sistemini kendine göre ayarlamasını gösteren Özcan öğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulundu. Başarısında matematiğe çalışmanın rolünün büyük olduğunu dile getiren Özcan, “YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 86’ıncısı oldum. Bende 9 ve 10’uncu sınıfta her öğrenci gibiydim. Sadece matematiği birazcık sıkı tutuyordum. Onun dışında bende çalışmalarıma 11’inci sınıfta başladım. AYT’ye ise 12’inci sınıfta ağırlık verdim. Bende sanırım her öğrenci kadar çalıştım. Ancak matematik için aynı şeyleri söyleyemem. Bundan sonra sınava girecek arkadaşlar çalışmalarını kendilerine göre ayarlasınlar. Çünkü ben ilk çalışmaya başladığımda başka insanları dinlemiştim. Onlar bana göre çok farklı çalışıyorlardı ve bu da benim için büyük bir vakit kaybı oldu. Onlara göre çalışırsam kendi ihtiyaçlarımı ötelemiş olacaktım. Bu yanlış bir durum. Öğrenciler kendilerini tanıyıp, ona göre ders çalışsınlar. Özellikle bu süreçte öğretmenlerinden yardım alsınlar. Ben öğretmenlerimden çok destek aldım. Bence 86’ıncı olmamda da öğretmenlerimin katkısı çok büyük. Ailem bu süreçte çok yanımda oldu. Bana hiç baskı yapmadılar. Her zaman arkamda olduklarını bana hissettirdiler. Öğretmenlerimde bana çok güveniyorlardı. Açıkçası hem ailemin hem de ailemin desteği ile bu kadar iyi yaptığımı düşünüyorum. Yoksa bu kadar yapamazdım. Şu anda Galatasaray Üniversitesi’nde Hukuk okumayı düşünüyorum. İleriki tercihlerimi ona göre yapacağım. İlerde de Yüksek Lisans ve Doktora derken üniversitede güzel bir akademik hayatım olsun istiyorum” diye konuştu.

İHA

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