Türkiye, ABD Zaferiyle Dünya Kupasına Veda Etti

Moral Veren Galibiyet Küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan milliler, ABD karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarlarına teselli oldu. Sahada sergilenen hırslı oyun, turnuvada alınan kötü sonuçların gölgesini bir nebze olsun hafifletti.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Arda Güler'in ayağından buldu. Genç yıldız, ABD karşısında kaydettiği golle Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.