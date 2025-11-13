Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler

Arıkan, “Adalet tartışılamaz” söyleminin sorgulanması gerektiğini ifade ederek, son hukuk göstergelerine atıfta bulundu. Türkiye’nin adalete güven konusunda 150 ülke arasında 100-130. sıralardan daha aşağıya düştüğünü ve bu durumun her yıl daha da kötüleştiğini kaydetti.

Ayrıca, toplumun büyük bir kesiminin adaletin sağlanacağına dair şüpheleri olduğunu dile getiren Arıkan, “Gerçekten bu olayların failleri cezalandırılacak mı? Hukuk tam anlamıyla işleyecek mi?” sorularını gündeme getirdi. Kocaeli'deki yöneticilere yönelik açılan soruşturmaların neden daha üst düzey yetkililere ulaşmadığını sorgulayan Arıkan, denetim mekanizmalarının etkisiz kaldığını vurguladı.

Arıkan’ın açıklamaları, Türkiye’nin adalet sistemindeki zayıflıkları ve toplumun adalete olan güveninin azalması konularında dikkat çekti. “Yargı var” ifadesinin sıkça kullanıldığını ancak “Adalet var” denilemediğini belirten Arıkan, bu durumun istatistiklerle de kanıtlandığını dile getirdi.