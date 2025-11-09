Türkiye, Avrupa’da ağaçlandırmada birinci, dünyada üçüncü sırada

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 81 ilde fidan dikileceğini duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada: “81 il, 922 ilçede, yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızla birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Gelin hep birlikte Sevdamız Yeşil Vatan diyerek ormanlarımıza olan sevgimizi gösterelim, Geleceğe Nefes olalım. Orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Doğayı koruyan, ülkemize nefes aldıran Yeşil Vatan vizyonumuz ile son 23 yılda 6 milyon 300 bin hektar alanı ağaçlandırdık. Her toprak parçasında bir emek, her fidanda bir umut var” ifadelerine yer verildi.